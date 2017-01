Pelayo: "No hay excusas, cometemos muchos errores y hay que reflexionar"

La derrota del Elche C.F. en el Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo ha dejado al conjunto dirigido por Alberto Toril con 26 puntos en la primera vuelta, 5 menos que la pasada campaña con Rubén Baraja. El Elche es 14º en la Segunda División a 5 puntos de la promoción de ascenso y a 4 del descenso. Además, es el peor registro de los ilicitanos en esta jornada en los últimos diez años. Los de Toril ofrecen buenas sensaciones, pero lejos de llegar las victorias se han enlazado dos jornadas seguidas perdiendo.

El centrocampista del Elche Pelayo Novo, de 26 años, ha hecho autocrítica y asegura que "no hay excusas, estamos cometiendo demasiados errores en las dos áreas. Generamos ocasiones, pero es hora de reflexionar porque esta derrota en Oviedo escuece más que la sufrida en casa ante el Cádiz". Pelayo explica en el siguiente audio el camino a seguir para enderezar el rumbo en la Liga.

El futbolista franjiverde ha explicado que "la única realidad en el fútbol profesional es sumar los tres puntos en cada jornada, eso es lo esencial, y no fijarnos en objetivos a largo plazo. Si para conseguirlo hay que dejar la portería a cero tendremos que trabajar duro para no conceder ocasiones al rival. Nos duele esta situación porque hecemos muchas cosas bien, pero hay otras que no".

Comentarios