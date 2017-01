El C. D. Eldense ficha a Nico Cháfer

El C. D. Eldense ha llegado a un acuerdo con el mediocentro ofensivo Nicolás Chafer García, “Nico Cháfer”, centrocampista de gran calidad y mucha experiencia que llega procedente de la U. D. Alzira.

Cumplirá 26 años el próximo 11 de febrero, mide 1,70 m y es natural de Gandía.

Se formó en las categorías inferiores del Villarreal llegando a disputar más de 20 partidos en Segunda División con el filial amarillo.

Después de su etapa en el club castellonense, ha militado en equipos de mucho prestigio de la segunda B. En la temporada 2011/2012 jugó en el Melilla, la temporada siguiente disputó una veintena de encuentros en el C. D. Leganés. La temporada 2013/2014 fichó por el Elche C. F. para jugar en el filial franjiverde durante dos temporadas disputando más de 40 partidos durante ese periodo aunque en su segunda temporada en el Elche Ilicitano, acabó jugando en el C. D. Alcoyano también en Segunda B.

La temporada pasada militó en el San Roque del Lepe donde jugó

34 partidos y siendo pieza clave en el centro del campo. Este año ha comenzado la temporada en U. D. Alzira, uno de los equipos punteros del Grupo VI de la Tercera División.

