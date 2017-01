Anaba y Julien causarán baja en el C. D. Eldense

El futbolista ghanés Michael Anaba y el franco portugués Julien Fernandes de Sousa Almeida pueden haber recibido ya la comunicación por parte del C. D. Eldense aunque no lo ha hecho oficial, de que el club ya no cuenta con sus servicios.

Julien Fernandes de Sousa / Cadena SER

Ambos parecen ser los señalados por el portavoz del grupo inversor que ha desembarcado en el club azulgrana, José Miguel Esquembre, cuando ayer, nada más finalizar el partido ante la A. E. Prat en el “Nuevo Pepico Amat”, acusó, sin citar a nadie, que “hay futbolistas que han venido a reírse del Eldense y de su afición” al tiempo que aseguraba que “algunos de esos jugadores estaban en la grada riéndose cuando deberían que tener la cara roja de vergüenza” añadiendo que se habían “borrado” de algunos partidos.

Teniendo en cuenta que de los descartados ayer por Mario Cartagena, el centrocampista Jose Sánchez estaba con molestias, es fácil deducir a quien se refería Esquembre.

Comentarios