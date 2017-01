A judici, per no pagar la llum i l'aigua

La Carolina vivia a Blanes amb la seva filla de 18 anys en un pis de lloguer fins que la van desnonar. S'havia quedat sense feina, no podia pagar els 300 euros del lloguer i es va quedar al carrer mentre espera un pis de la taula municipal d'habitatge.

Davant d'aquesta situació, el juny passat, es va veure abocada a ocupar il·legalment una casa a Vidreres, propietat d'un banc, amb qui ara està negociant un lloguer social en aquest habitatge.

La casa que va ocupar tenia la llum i l'aigua punxada i malgrat que ella ha demanat legalitzar-ho, i que li posin un comptador per poder pagar, les companyies li han negat. Ara, li reclamen un deute de 3.000 euros dels consums:

Els serveis socials de l'Ajuntament de Vidreres també han demanat a les companyies que li posin comptador.

Endesa i la companyia d'aigües Riera de Cabanyes no han anat al judici que s'ha fet aquest dilluns als jutjats de Santa Coloma de Farners. El representant d'Endesa ha arribat tard, quan la vista ja havia acabat. La Fiscalia i l'advocada de l'afectada demana l'absolució.

UN CAS DE POBRESA ENERGÈTICA

Des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano, reclama que s'instal·lin comptadors provisionals per casos com el de la Carolina, perquè puguin legalitzar la situació dels consums fins que regularitzin el lloguer. Recorden que la Carolina està en tràmits amb el banc per aconseguir un lloguer social.

A més, diuen, no pot ser que les companyies no col·loquin un comptador quan algú ho demana i després els reclamin deutes que calculen sobre uns consums irreals i "desorbitats". En el cas de la Carolina, expliquen que Endesa ha calculat un consum de "set hores diàries a màxima potència" i la companyia d'aigües uns 330 metres cúbics per dos mesos de consum "que representa quinze vegades més del consummitjà de dues persones a les comarques de Girona".

Campuzano recorda que hi ha molts altres casos com el de la Carolina.

