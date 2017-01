El gobierno municipal de Granada advierte de recortes duros en el presupuesto

Los ingresos extra que supondrá la subida del IBI de un cuatro por ciento este año en la capital no será suficiente para paliar la situación de quiebra técnica de las cuentas del Ayuntamiento de Granada.

Así lo ha reconocido a Radio Granada este lunes el concejal de Economía, Baldomero Oliver, que augura unos presupuestos de importante ajuste. Lo único que puede garantizar es no tocar la esencia de los principales servicios básicos, aunque todo es susceptible de recorte.

El concejal dice que el Ayuntamiento no tocará la base del IBI y aclara que la subida del cuatro por ciento se produce porque el PP no hizo sus deberes en el gobierno y ahora no quiere reconocer su autoría en la medida.

El concejal de Economía asegura que habrá que revisar todos los gastos para recortar donde se pueda.

Tras el pleno de este domingo en el todos tuvieron que plegarse a la realidad de una subida del IBI dictada desde el Gobierno central, Oliver ha pedido la colaboración de todos los grupos a los que pide menos declaraciones electoralistas y más aportaciones reales al debate presupuestario.

