Juanito Benítez sufre una elongación en el sóleo y estará de baja una semana

Juanito Benítez no va a poder estar para el partido del domingo ante el Xerez C.D en Chapín. El delantero azulino sufre una elongación en el sóleo y tendrá que estar de baja entre siete y diez días. La lesión es menos grave de lo que en principio parecía, pero llega en el peor momento posible para el segundo máximo goleador del equipo. No estará en Chapín y sería duda para el partido ante el Ciudad de Lucena. El jerezano se mostrado “muy disgustado” por tener que parar ahora, aunque “no me descarto aún, voy a esperar, a trabajar esta semana en el gimnasio y probaré con el grupo al final de la semana, no quiero perderme el partido del domingo”. El atacante azulino, reconoce que para él “ha sido un palo lesionarme. La temporada en ese sentido ha sido buena, sólo tuve problemas de abductores en verano que me impidieron comenzar la liga en buenas condiciones, después no he tenido que parar”.

Vicente Vargas, entrenador del Xerez C.D, tiene por ahora, la más que probable baja de uno de sus mejores hombres y es duda Israel, que se probó en el calentamiento del partido ante el Cádiz B y volvió a recaer. El mediocentro azulino sufre un pinchazo en el gemelo.

El Xerez C.D atraviesa por su mejor momento de la temporada. La victoria ante el Cádiz B sólo ha venido a confirmar su intención de luchar con garantías por el ascenso a Tercera división. Los azulinos, que han entrenado el lunes por la noche en las instalaciones de La Granja, descansarán el martes, para después empezar ya a preparar el derbi ante el otro Xerez de la categoría.

