"Tenemos un equipo fantástico"

Sumar los tres puntos en juego más allá de pensar en cual será el rival. Esa parece ser la premisa en el vestuario azulino en el inicio de una semana que, sin duda es distinta a todas las demás. Y es que el Xerez C.D, aquel equipo que algunos enterraron hace tres años, atraviesa un gran momento deportivo. El domingo visita Chapín para medirse a otro candidato por el ascenso a Tercera, el Xerez DFC.

Quirós, que regresaba a los terrenos de juego en La Barca tras varias semanas lesionado, reconoce que aún le faltan minutos, “es normal esa falta de ritmo, pero me he sentido bien, llevaba tiempo sin jugar y eso se nota. Me ha costado un poco ir entrando en el partido, pero lo que me faltaba me lo dio la afición con su apoyo incondicional durante todo el encuentro”.

Para el jerezano, “ganar al Cádiz B ha sido muy importante, seguimos terceros y metidos en la pelea. Hemos sumado ante el mejor equipo de la categoría hasta el momento y eso lo hemos conseguido entre todos y con la ayuda de nuestros aficionados”.

Sobre el partido del próximo domingo en Chapín, sostiene que “es un partido más, intentaremos sacar los tres puntos como cualquier otro”. Eso sí, destaca el buen momento que atraviesa el equipo que, “está fantástico, tenemos una delantera que para sí quisieran muchos de nuestros rivales y ya habéis visto a Pedro (Carrión), la que tiene la enchufa“, concluye.

