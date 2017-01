El Gobierno reconoce a Compromís que no ha hecho nada para proteger el leonés

El Gobierno de España deriva en la Junta de Castilla y León la responsabilidad de adoptar medidas para proteger y fomentar el uso de la lengua leonesa. Así se desprende de la respuesta escrita que ha recibido el senador valenciano de Compromís Carles Mulet a la pregunta planteada en la Cámara Alta a instancia de varios colectivos leonesistas. En ella, el Gobierno se limita a recoger la parte del articulado de la Ley Orgánica en la que se atribuyen estas competencias a las comunidades autónomas. Además Compromís también demandaba una relación de las medidas concretas que se habían adoptado desde el ejecutivo central para la conservación del llionés. Sin embargo en la respuesta no se ha recogido ninguna.

Según el senador de Compromís “ el Gobierno se limita a soltar una parrafada que no acaba diciendo nada, para no tener que responder la evidencia… “ no ha hecho nada”:

