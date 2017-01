704 nens es queden sense transport escolar per la nevada al Pirineu

Més de 700 alumnes del Pirineu s'han vist afectats per la suspensió del transport escolar arran de l'afectació viària que està produint la nevada, sobretot a les comarques del Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. En total, 66 línies de transport escolar s'han vist afectades. I és que a partir de 900 metres, s'estan recollint gruixos de mig metre de neu.

Són en concret 704 alumnes de les comarques del Pirineu de Lleida que s'han quedat sense transport escolar aquest dilluns a causa de la nevada que cau des de la matinada, segons ha informat el Departament d'Ensenyament.

Entrada a un portal a Escaló / LEO CANUT

El Pallars Sobirà, amb 416 alumnes i 36 línies anul·lades i l'Alta Ribagorça, amb totes les línies suspeses i 146 escolars afectats són les dos comarques on hi ha hagut més incidència. La neu també ha arribat a l'Alt Urgell amb 9 línies afectades, i, a la Vall Fosca, al Pallars Jussà amb 5 línies afectades.

A la Val d'Aran, tot i que la nevada també hi és persistent el Conselh Generau ha informat que no s'ha suspès el transport escolar. Malgrat la supressió de les línies per l'acumulació de neu a les carreteres i la dificultat d'accés als petits nuclis on s'ha de recollir escolars, Ensenyament ha assegurat que cap escola ha tancat i per tant les classes es fan amb normalitat Per exemple, a Sort, l'Institut Hug tercer ha suspès classes, però està obert.

El Pallars Sobirà, sens dubte per la quantitat de quilometres de carreteres, i la seva orografia és de les comarques sempre més afectades per la mobilitat. Tomas Sentenach, responsable de viabilitat del Consell Comarcal, i explica la dificultat que han tingut per arribar a tot arreu.

