La Comunidad de Madrid pone fin al limbo de las reclamaciones de su Portal de Transparencia

Desde el mes de julio, todas las reclamaciones de los madrileños sobre transparencia, acababan en un cajón. Terminaban allí, porque ninguna institución se encargaba de estudiarlas. Nadie podía hacerlo porque, como ya contó la Cadena SER, desde que se retiraron las competencias al Tribunal Administrativo de Contratación Pública, ningún organismo se encargaba de resolver cualquier reclamación tras acudir al nuevo Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno de Cifuentes anunció que para corregir esa situación firmarían un convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la Administración General del Estado. Según ha adelantado el ‘BOE nuestro de cada día’, Madrid ha firmado ya ese convenio. El BOE publica este lunes el acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Hacienda y Funciones Públicas. A partir de ahora, será el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) quien se encargue de tramitar y resolver todas las reclamaciones de los ciudadanos, que no estén satisfechos con la información recibida por parte del Portal de Transparencia.

Este convenio pone fin al limbo que han sufrido los madrileños durante seis meses, tiempo en el que ningún organismo tenía la misión de asumir esa gestión. Con la firma de este acuerdo con el Gobierno central, la Comunidad de Madrid está obligada a asumir todos los costes que genere el trabajo Consejo Estatal de Transparencia, al menos, durante el año que va a durar este convenio.

En su momento, toda la oposición destacó la incongruencia de que la presidenta Cristina Cifuentes se enorgulleciese de lo transparente que es su gobierno, mientras no garantizaba el derecho de los madrileños al acceso a la información pública. El diputado socialista Diego Cruz cree que es una “bofetada para la transparencia” y que estas “artimañas extrañas” llevan “al desánimo de la gente” y provoca “la pérdida de confianza en las instituciones”. Miguel Ongil (Podemos) considera que la Comunidad está tratando con “negligencia” a los ciudadanos. “Ya existen otros cinco convenios de este tipo con otras cinco comunidades autónomas, es un mero trámite. No pueden tomar como rehén a los ciudadanos”, afirma el diputado de Podemos. Desde Ciudadanos, Dolores González considera que es un asunto de “voluntad política”. “Los madrileños no se merecen que la falta de transparencia que se reclama, que ya es bastante tedioso y hay que saber muy bien cómo hacerlo, acabe en un cajón”, asegura.

