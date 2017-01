El ADN musical de Morata de Tajuña

Para los seguidores de un grupo que los músicos que lo integran empiecen un camino por separado suele ser un disgusto. Pero si en su lugar, uno de los artistas regresa con un proyecto elaborado durante dos años, por cuatro continentes y en países como Armenia, Georgia, Osetia, China, Burkina Faso o la región de Siberia, el disgusto se disuelve.

Es lo que ha sucedido tras la separación de Calle 13 y el inicio en solitario de su vocalista, René Pérez Residente. De momento, ya se ha estrenado su primer tema, Somos anormales, con un vídeo que el propio cantante ha dirigido. El lugar elegido para rodarlo ha sido el municipio de Morata de Tajuña que sirve de escenario para generar un entorno desértico en el que van naciendo todas esas personas anormales. Cuatro días estuvo Residente grabando en las afueras del municipio madrileño con la participación de actores y actrices a quienes admira como, Óscar Jaenada, Juan Diego Botto, John Leguizamo y Leonor Watling.

René Pérez, Residente, nos cuenta su proyecto en una entrevista telefónica desde Nueva York, uno de los tres puntos geográficos junto con Argentina y Puerto Rico, donde está viviendo. "Tiene un disco, tiene un documental, tiene un libro. Una página web interactiva (www.residente.com) que está bien chévere. Esto tiene que ver con que me hice una prueba de ADN hace como cinco o seis años, y luego, decido hacer música basándome en esa prueba de ADN".

Se trata de un proyecto que, además de hurgar en las músicas de otros países, en los sonidos menos conocidos por los oídos occidentales también es una exposición de la realidad social, política y económica de los lugares que ha visitado.

Tras esa prueba de ADN llegó la selección de los lugares. Residente marcó en el mapa del mundo aquellos países con los que pensó que menos podía estar relacionada su biología. Todo para subrayar que venimos de muchas partes del mundo, un mensaje claro para quienes aún defienden el racismo. "Me fui directamente a estos lugares a hacer música con la gente y también a documentar el contexto social. Fui a lugares que pensé que nunca iba a ir. Siberia, Tuvá, fronterizo con Mongolia, Osetia, Georgia, que estuvieron en guerra en 2008 o Armenia, que estaba en guerra en ese momento con Azerbaiyán, Burkina Faso", explica Residente.

Siberia o Burkina Faso

René Pérez cuenta lo que se encontró en cada uno de esos países o regiones que visitó y en los que nunca antes había estado. "En Siberia fue un espacio más reflexivo. Imagínate, yo conocía el nombre de Siberia desde chamaquito porque en la escuela donde yo estaba cuando te portabas mal te mandaban a un área que era bien alejada del resto de la población escolar. Le decían Siberia. Y entonces estar metido en el bosque con estos cazadores que hacen música. A nivel de tener momentos reflexivos. Te pones a preguntarte un montón de cosas. En ese aspecto fue espectacular Siberia".

Pero no todos esos lugares visitados fueron lugares en paz. Residente estuvo en Armenia, donde pasó tres horas detenido por llevar una cámara, y en Burkina Faso visitó una zona en la que un mes después Al Qaeda mató con una bomba a 30 personas.

El disco y la gira

El primer disco de Residente en solitario saldrá en marzo y poco después empezará su gira. "En mayo ya estoy empezando a tocar. Puede ser que en el verano ya pueda estar en España y en Madrid estaría espectacular estar también", explica el ex vocalista de Calle 13. Sobre cómo se va a trasladar todo ese viaje a la música René Pérez explica que "en el disco lo que hice fue que agarré todos estos sonidos, cánticos y los fui transformando y haciéndolos más accesibles para un público que no está acostumbrado a las músicas del mundo. Rítmicamente hablando también, no fui totalmente experimental".

En la gira que prepara Residente con su primer trabajo, que lleva su mismo nombre, también habrá mucho contenido visual del material grabado para el documental. "Tengo que adaptar la gira a esto. Aacer algo que sea visual pero también sonoro. Yo me las estoy ingeniando ya para que todo sea lo más real posible", aclara.

Residente

La separación de Calle 13

Residente también explica los motivos por los que se ha disuelto Calle 13. "Yo no lo veo como una separación, yo lo veo como, somos Calle 13 y yo ahora estoy en esto y mi hermano está produciendo. Son etapas. No sé si tocaremos en algún momento de nuevo, no te puedo decir qué va a pasar en 10 años pero ahora mismo, por ejemplo, en los próximos cinco años eso no va a pasar".

Y es que René Pérez tiene muchos proyectos en solitario. "Tengo planes de este disco, tengo planes de otro, quiero hacer cine, estoy en un momento creativo bueno, me vine a Nueva York, que es una ciudad cosmopolita, culturalmente abierta, viviendo arte por todos los lados. Necesito aprovechar este tiempo".

El racismo de Trump

Ahora que Residente pasa mucho tiempo en Estados Unidos, y a pocos días de que Donald Trump se convierta en presidente, valora la elección del candidato republicano. "Cuando ocurren situaciones así como la de Donald Trump, lo mismo que en España, provoca cambios sociales y por ende el arte crece y se desarrolla mejor. Entonces yo creo que va a provocar eso aquí. Muchos de los artistas viven dentro de una burbuja. No saben lo que pasa afuera de verdad y esto va a abrir otras puertas a que se manifiesten. El aspecto positivo de Trump en la presidencia es que deja en evidencia un montón de cosas que muchos sabíamos, que es uno de los países más racistas que hay en el mundo".

