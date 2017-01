La alegría de no ganar por el árbitro

Que el árbitro sea el culpable de que el Mallorca no ganase al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez es para estar contentos. Con la que estaba cayendo en el Real Mallorca hace solo unas semanas... que hoy estemos hablando del árbitro es una excelente noticia y un síntoma claro de mejora.

No recuerdo el último partido en que se culpó al árbitro por impedir una merecida victoria. En los últimos tiempos lo lógico tras la visita al campo del tercer clasificado de segunda división lo normal hoy sería estar hablando de incapacidad ofensiva, pasividad defensiva, inoperancia en el juego, falta de ideas, desorden generalizado, falta de actitud, pasividad y errores infantiles que hubieran costado los tres puntos. Visitar el campo del tercero era casi estar hablando de derrota segura.

Algo está cambiando, porque nada de todo eso que he enumerado ahora se vio ayer en el Coliseum. El Mallorca, cuidado, sin ser ni mucho menos perfecto, al menos, y no es poco, puso en el campo todo lo que hace tanto tiempo se le viene reclamando y mereció ganar. No gano porque el árbitro Ais Reig se inventó un penalti a favor del Getafe, equipo que recordemos es madrileño. El Mallorca no ganó por culpa del árbitro, y no, no es una excusa, más bien una excelente noticia.

