Zdjelar ha venido al Mallorca para "jugar y crecer"

Sasa Zdjelar ya es una más en la plantilla del primer equipo del Real Mallorca. El futbolista serbio ha sido presentado este lunes como nuevo jugador del equipo. El serbio de 21 años y que jugará cedido por el Olimpiacos griego hasta final de temporada ve su paso por la isla como una "oportunidad para jugar y crecer".

"Me siento muy bien. Llevo cinco días aquí y dos entrenamientos con el equipo. Estoy contento de formar parte de este gran club y quiero dar las gracias por la oportunidad de poder jugar aquí", dice el nuevo futbolista que asegura estar preparado para jugar cuando el entrenador lo requiera.

Zdjelar busca en Mallorca los minutos de juego de los que no disponía en la primera división griega y su avalador es el ex-jugador Ariel Ibagaza. "Es una buena oportunidad porque si no juegas la gente se olvida de ti y ahora intentaré demostrar al equipo y a los entrenador que puedo jugar", explica el segundo fichaje de invierno del Real Mallorca. Reconoce el jugador que tenía otras ofertas pero que Ibagaza ha sido determinante a la hora de decidirse por el equipo balear: "Hable con Ibagaza y me dijo que este club era bueno para jugar y mejorar y por eso he decidido venir aquí".

Por su parte, el consejero delegado del club, Maheta Molango, reconoce que el fichaje es arriesgado pero según él menos de lo que puede parecer. "Todos los fichajes son arriesgados y en invierno más porque hay menos tiempo de adaptación, Lo que hay que hacer es minimizar el riesgo sabiendo conociendo su trayectoria, viéndole jugar, sabiendo de dónde viene y conociendo su día a día y para eso fue muy útil toda la información que nos ha aportado Ariel Ibagaza y creo que en su conjunto las cosas positivas eran muchas más que las negativas".

Zdjelar es un mediocentro defensivo y su incorporación al equipo aumenta la competencia en el centro del campo y limitar o dejar sin oportunidades al joven Damià Sabater o a Álex Vallejo, pero el director deportivo del Mallorca, Javier Racio no cree que sea así. "Sasa es un perfil totalmente diferente al resto de jugadores que tenemos compitiendo en esa posición. Es un jugador que da equilibrio en el medio campo y que tiene facilidad en el pase para organizar y distribuir, pero aún así yo creo que es un jugador diferente a los "juanes" o Damià y Vallejo; creo que va a aportar cosas diferentes y ayudará a que haya más competencia y que suba el nivel en el medio campo".

