Molango: "La prioridad es mejorar el rendimiento de lo que ya tenemos"

Justo en el ecuador del mercado de fichajes de invierno y tras dos contrataciones, el Real Mallorca no cierra la puerta a la llegada de más futbolistas pero tampoco las abre de par en par. El consejero delegado del club explica que están pendientes de las oportunidades que puedan surgir pero sus prioridad es otra, explica: "Nosotros estamos convencidos en que la mejoría del equipo pasará por mejorar el rendimiento de lo que ya tenemos. El año pasado ya vimos que la cuestión no es traer gente sino sacar rendimiento a los que están por que estamos más preocupados en sacar rendimiento a lo que hay que en fichar a jugadores".

Aún así, el capitulo entradas no está cerrado todaviá: "Si sale alguna oportunidad como la de Saúl García o Sasa Zdjelar la estudiaremos pero no estamos obsesionados con eses tema. Vamos viendo y valorando día a día porque el mercado de invierno es un poco especial, hay jugadores que ahora se piensan que van a jugar y al final ven que no y se plantean salir... Hay que estar pendiente de lo que pueda surgir, pero con tranquilidad", explica el consejero delegado del Real Mallorca.

Otro capitulo abierto es el de las posibles bajas que se puedan producir en el primer equipo del Real Mallorca. Molango avanza que han llegado ofertas por algunos futbolistas. Un caso particular es el del delantero Óscar Díaz, que se ha quedado fuera de la convocatoria de los dos últimos partidos y parece que no entra en los planes del entrenador Javier Olaizola: "Hay interés por jugadores nuestros, no digo por Óscar Díaz en particular, pero hay que ver si ellos también quieren salir y si esas opciones encajan en sus necesidades", explica Molango que añade: "Todos los jugadores son ambiciosos y quieren jugar y lo que tienen que valorar es si pueden tener oportunidades de jugar más".

