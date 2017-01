Miriam Andrés confirma que se presentará a la relección al frente del PSOE de Palencia

La Secretaria Provincial del PSOE en Palencia, Miriam Andrés, confirma en Radio Palencia su intención de presentarse a la reelección para el cargo en el congreso que tendrá que celebrar su organización a finales de año. El anuncio de Andrés, hecho en la Cadena SER, se hace a unos días de la visita de Susana Díaz a Palencia en inicio de su carrera hacia Ferraz. Se escenificará así la línea oficialista del partido en Palencia que es mayoría frente al sector crítico.

Quedan unos meses hasta la celebración de un congreso provincial que previsiblemente se convocará a finales de septiembre o principios de octubre. Primero será el nacional y luego el autonómico. A fecha de hoy Miriam Andrés confirma "que está en el ánimo de continuar al frente del PSOE de Palencia si confirma el respaldo necesario". Primero tiene que hablar con su equipo, pero su idea es seguir.

Miriam Andrés valora los últimos acontecimientos nacionales en su partido, con la candidatura de Patxi López. A juicio de la Secretaria General de los socialistas palentinos, la candidatura desmiente a los que consideran que el camino al Congreso no está siendo democrático. Aunque no es de su cuerda, considera a López un buen candidato. Eso sí, no le gustan algunos integrantes de su equipo como Óscar López o César Luena que, a su juicio son incompatibles con la reconstrucción que necesita el partido.

