Los suecos

Por lo que he oído debo de ser de los pocos desgraciados palentinos que se tiró más de cuatro horas en los servicios de urgencias a principios de año esperando, en mi caso, a que atendieran a una de mis hijas pequeñas. Cuatro horas dan para pensar mucho pero no voy a hablar sobre el colapso, que no existió, sino sobre otra cosa.

Seguro que se pueden imaginar que en aquella sala y en los pasillos había de todo un poco y el tiempo que pasaba lo hacía mucho más desagradable y más irritable. Sin embargo había un par de niños que parecían ajenos a todo aquello y no paraban de correr, ponerse por encima de los asientos, a ratos discutir...

Y eso a mí, que como digo también soy padre, me molesta mucho. Y más me molesta que los padres no les llamen la atención y que además se ofendan por una mirada enfadada hacia el comportamiento de sus hijos como así me ocurrió.

El caso de un centro de salud es quizá de lo más extremo pero nos encontramos este tipo de comportamientos en otros muchos lugares. Sin ir más lejos en un bar muy cerca de mi casa han terminado colocando varios carteles por el establecimiento en el que se leen párrafos como:

Rogamos a aquellos clientes que vienen con sus hijos a este establecimiento se preocupen de ellos mientras permanezcan en el local de forma que no molesten al resto con carreras, empujones, tirándose por el suelo etc.

Están ustedes en un bar, no están ni un parque ni el patio del recreo.

Entendemos que los niños son inquietos pero entiendan ustedes que los demás queremos estar tranquilos y no tenemos que padecer la escasa educación de ALGUNOS padres que sin el menor respeto hacía los que les rodean permiten a sus hijos comportarse como lesda la gana...

El cartel es un poco más largo y hablando con la dueña del bar-restaurante me decía que habían tomado esta medida porque ya no podían más, estaban hartos e incluso habían estado a punto de tener algún accidente y por supuesto de recibir críticas del resto de clientes. Me imagino que poner este aviso en su bar les ha tenido que costar bastante pues seguro que a más de uno no le va a gustar y es un cierto riesgo para su negocio.

En todo caso el cartel no va dirigido a los niños ni en va en contra de ellos, es para los padres, padres que no tienen educación y, evidentemente, no se la pueden transmitir a sus hijos. Estos padres consienten comportamientos molestos a sus hijos bien porque a ellos les hacen gracia o por pereza de no llamarles la atención sin importarles lo que hay a su alrededor.

Salir con niños a cualquier lugar público es una buena manera de enseñarles normas de comportamiento y de respeto hacia los demás pero no hay que esperar que sean el resto de personas los que aprendan a aguantar la falta de civismo.

A mí no me molesta que un niño se ponga de aquella forma en un restaurante o en una tienda o en cualquier otro lugar, lo que no entiendo es que los padres ni se inmuten.

