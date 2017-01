Noemí Llauradó: ‘Hem tingut poca sensibilitat amb Móra’

La crisi oberta entre Reus i Móra agafa cada cop més volada. Aquest dilluns els informàvem que la Generalitat s’ha posat a treballar conjuntament amb les tres comarques que conformen l’Altebrat per fer un consorci que es faci càrrec de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre un cop s’acabi la concessió que ara mateix té l’Ajuntament de Reus, a través de l’empresa SAGESSA. Ara és la tinent d’alcalde de Reus i màxima responsable de la sanitat municipal qui assegura, en declaracions a la Cadena SER, que no s’ha mimat suficientment els socis ebrencs.

Noemí Llauradó considera que ‘des de GECOHSA (empresa de l’Ajuntament de Reus que gestiona l’Hospital Comarcal de la Ribera d’Ebre) i la ciutat de Reus en general, darrerament, hem tingut poc en compte el territori’. A això, diu Llauradó, cal sumar-hi ‘la judicialització que hem viscut en l’àmbit de l’Hospital de Reus i les empreses sanitàries’, que, segons assegura textualment, ‘estan passant factura’. Admet d’aquesta manera que no s’han fet del tot bé les coses amb Móra d’Ebre, i assegura que ‘és legítim que cadascú vetlli per lo que és seu, i com nosaltres vetllem per l’Hospital de Reus, també a Móra és lògic que vulguin gestionar l’Hospital de Móra’. Per això no tanca la porta a canviar el model.

Reunió amb el CATSalut

De moment, Llauradó està pendent que el CATSalut convoqui la mesa de seguiment de la concessió de l’Hospital Comarcal de Móra. En aquesta taula, GECOHSA (de la que Noemí Llauradó n’és presidenta), preguntarà quin és el model que s’ha d’emprar en el futur a Móra. La voluntat de Llauradó és ‘plantejar un model gestionat per Reus amb la participació del territori’. O en el seu defecte, si la Generalitat vol tirar endavant el consorci ‘veure com i de quina manera Reus pugui tenir pes en aquest nou consorci’. Sigui com sigui, Reus no tira la tovallola per continuar gestionant l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, tot i que Llauradó admet que ara caldrà ‘parlar molt, més diàleg, escoltar les necessitats del territori, comprendre-les i mirar de buscar-hi solucions’.

Inversions i els 4 milions d’euros sostrets

Reus té una oportunitat d’or per intentar llimar les discrepàncies i posar-se a treballar per teixir les complicitats necessàries i continuar al capdavant de la capitalitat sanitària del sud de Catalunya. I és que el territori fa mesos que reclama inversions urgents a l’Hospital de Móra. Llauradó considera que ‘les inversions s’han de plantejar a la comissió amb el CATSalut’. Considera que ‘hi ha hagut manca d’inversió’ en els darrers anys i que s’ha d’estudiar el posar-hi remei.

Ara bé, també és realista quan assegura que ‘s’ha de tenir en compte que el 2018 finalitza la concessió’i per això mateix ‘hem de veure com i de quina manera s’han de fer les inversions’.

Xavier Pallarès, delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, va dir que la maniobra per sostreure 4 milions de l’Hospital de Móra per eixugar el dèficit de l’Hospital de Reus, va ser una maniobra ‘poc ètica’. Llauradó, en resposta a Pallarès, no tanca la porta a que aquests diners tornin a Móra en forma d’inversions, però sempre caldrà veure quins són els escenaris que té la Generalitat en ment pels propers anys.

