Tret de sortida a Reus, Capital de la Cultura Catalana

La Capital de la Cultura Catalana Reus 2017 donarà el tret de sortida el pròxim 28 de gener. De moment, hi ha una norantena d'actes confirmats, tot i que el govern de Carles Pellicer preveu poder ampliar-los. Ara bé, tot anirà en funció del pressupost final. En l'actualitat es compta amb un pressupost de 540.000 euros. D'aquests, 200.000 procedeixen de la Diputació de Tarragona, 250.000 han d'arribar a través de patrocinis privats i el 90.000 restants, han de sortir del pressupost de l'ajuntament d'aquest 2017.La regidora de Cultura, Montserrat Caelles, ha assegurat en la presentació de la programació d’aquest dilluns que ‘durem a terme el nombre màxim de projectes’. De fet, ha destacat que ‘vam rebre fins a 240 propostes i, en el ca que no es poguessin desenvolupar totes en aquest 2017, faríem el possible perquè es perllonguessin en el 2018’.

L'espectacle inaugural s'anomenarà 'Globus' i anirà a càrrec dels nous directors del festival Trapezi, la companyia Cíclicus. Aquest combinarà les bases del circ amb elements de la cultura popular de la ciutat, com els Nanos, l'Orfeó Reusenc, els bastoners de l'Esbart Santa Llúcia o els Xiquets de Reus. Un dels artífex de la companyia, Leandro Mendoza, ha concretat que ‘treballarem amb aparells naturals, com amb els que la companyia Cíclicus normalment treballa, També amb unes entitats de Reus, entre ells el bestiari’.

El programa es divideix en cinc eixos: història i patrimoni, tradició i festes popular, llengua, literatura i pensament, arts i creació i coneixement, creativitat i innovació. Dins d’aquest es podrà gaudir de propostes populars com el Congrés i la trobada internacional de Gegants o la IV Trobada del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. També duran a terme el F.A.R. (Festival de les Arts de Reus), durant el juliol, entre molts d’altres.

