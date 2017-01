El pressupost del 2017 no serà participatiu

Els comptes del 2017, a Reus, no comptaran amb un pressupost participatiu. El govern de Carles Pellicer incomplirà, així, l'acord que tenia amb la CUP signat l'any passat. Cal recordar que aquest acord va ser una de les monedes de canvi per les quals la CUP va donar suport als pressupostos del 2016. Ara, amb les relacions entre el govern i la formació independentista trencades, Pellicer fa cas omís dels acords pactats l'any passat. Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Marta Llorens, ha explicat que ‘confia en la paraula’ de l'alcalde, però ha llençat la pilota a la teulada dels socis de govern de Pellicer, Esquerra Republicana. Ha destacat que ‘donem confiança a la regidora Montserrat Flores que intenti sobreposar-se en aquest govern i que intenti fer la seva funció com a regidora’. Per aquest motiu ha avançat que ‘en el cas que no compleixin, haurem de prendre mesures i si cal passarem a la denúncia’. Els pressupostos participatius havien de comptar amb una partida de 750.000 euros que la ciutadania havia d'escollir a què es destinava.

D’altra banda, la CUP ha organitzat per aquest divendres 20 de gener una jornada oberta a la ciutadania i entitats per tal que puguin fer propostes a la reforma del reglament de participació.

