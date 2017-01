“No se trata de organizar fuegos artificiales fastuosos”

Mariano Esteban, Vicerrector para el VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, ha explicado en nuestro micrófonos los proyectos que ya están en marcha para la Conmemoración de los 800 años que cumple la Universidad en 2018.

El VIII Centenario pasa por cinco grandes líneas:

Un programa del español con el Centro Internacional de Referencia del Español ubicado en el edificio del Banco de España.

El Centro de Excelencia para mejorar los niveles de la Institución con varias Cátedras que ya están en marcha.

Una apuesta por la Internacionalización que se llevará a cabo con numerosos congresos de gran relevancia.

Apuesta por el Patrimonio con varias restauraciones que dependerán de los recursos con los que puedan contar.

Y la Promoción nacional e internacional de la Universidad con distintas actividades culturales, conciertos y exposiciones como la de Miquel Barceló en primavera.

Mariano Esteban ha puesto sobre la mesa la importancia de la financiación para desarrollar los proyectos que tienen en mente. Asegura que no es sencillo ya que hay más acontecimientos durante el año 2018 y hay que competir con ellos. Además ha señalado que los beneficios fiscales no son tan generosos como lo fueron, por ejemplo, en el año 2002.

El Vicerrector para el VIII Centenario ha dejado claro que la filosofía general de este evento no es "la celebración de un cumpleaños", sino que el objetivo va más allá, les interesa 2019, es decir, aprovechar esta situación para mejorar la Universidad y dar un salto de calidad, así como reforzar el sistema universitario español.

Esteban ha desvelado que el congreso principal va a ser el Congreso Americanista que se celebrará en julio de 2018 y al que van a acudir 3.000 personas. En mayo de 2018 se celebrará la Red Universia que acogerá a 1.500 rectores de universidades de todo el mundo.

Mariano Esteban ha querido matizar que el papel de la Universidad es formar bien a los estudiantes, que la investigación sea cuanto más potente mejor y que la trasmisión del conocimiento sea eficaz. Pide que los ciudadanos no les reclamen lo que no pueden dar y lo que no es de su competencia, en referencia al programa cultural de la ciudad, “no se trata de organizar unos fuegos artificiales fastuosos”.

