“Tan sólo ser propuesto ha sido el no va a más”

El próximo 20 de enero se entregarán las Medallas al Mérito ciudadano. Así se decidió desde el Ayuntamiento de San Sebastián después de que el Tambor de Oro quedara desierto este año. Las Medallas al Mérito ciudadano reconocen "los servicios extraordinarios prestados a la ciudad por parte de entidades o personas físicas o jurídicas", y este año, cinco han sido los premiados, entre los que se encuentran el párroco de Altza Javier Hernáez, la Gimnástica de Ulía, Aspanogi, Kemen o nueve chicas de Jakintza que consiguieron que las niñas también pudieran salir en la tamborrada.

Antes de recibir las distinciones el próximo viernes, día de San Sebastián, han pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy San Sebastián para dar a conocer sus impresiones. Ninguno de los galardonados esperaba el reconocimiento, pero todos están encantados de recibirlo. Es el caso de Fernando Michelena de Kemen Elkartea, del club deportivo de personas con discapacidad. Para ellos, "ser propuestos había sido "el no va a más"". De hecho, cuando les llamaron ni siquiera se acordaban de que hubieran sido propuestos, aunque estaban encantados. Como encantadas estaban también dos de las nueve chicas de Jakintza Ikastola que hace 35 años decidieron que ellas también querían formar parte de la Tamborrada. Leire Oskaritz y Ana Ciriquiain han recordado hoy en los micrófonos de Hoy por Hoy el momento en el que se enteraron de que podían recibir la Medalla al Mérito ciudadano. "Nos habían llamado pidiendo información, y nosotras pensamos que sería para hacer algún libro sobre la historia de la Tamborrada, pero nadie pensaba que era para la medalla... y encantadas, la verdad". Javier Hernáez tampoco se lo esperaba, "de hecho cuando vi los 22 candidatos pensé: no me la dan". Eso sí, el párroco de Altza ha explicado su negativa: él no hace las cosas para que se las reconozcan, aunque ha reconocido estar muy agradecido.

Una medalla que, para Aspanogi, la asociación de padres de niños con cáncer de Gipuzkoa "supone un homenaje a todos los piratas que están con nosotros y los que ya no, porque representan los valores de valentía, de saber estar, y de vivir aventuras", pero que según Nekane Lekuona, representante de Aspanogi, también es un homenaje a las primeras cuatro familias que empezaron con la asociación. Para Fernando Michelena, de Kemen, sin embargo, este reconocimiento supone un impulso para seguir realizando la labor que llevan desarrollando desde hace 20 años, y aunque se ha conseguido mucho desde el punto de vista de la integración, y en muchos casos, las barreras arquitectónicas ya no son un problema, no ocurre lo mismo, según ha explicado, con las barreras psíquicas y sociales, que son mucho más difíciles de romper. Para Alberto Cifuentes, representante de la Gimástica de Ulía, este reconocimiento supone un "acicate para los socios" y para el comercio que los apoya, y supone un reconocimiento por parte del Ayuntamiento a 100 años de duro trabajo. "La gimnástica de Ulía se podría haber convertido en una mera sociedad gastronómica pero ha habido mucho esfuerzo para que no sea así", por lo que esta medalla es la recompensa a este esfuerzo.

A ninguno de los premiados le ha supuesto un problema que se haya retrasado un día la entrega de las medallas, aunque las niñas de Jakintza lo preferían el 19.

Comentarios