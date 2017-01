80 centímetres de neu i equipaments especials per circular a tot el país

El temporal de neu continua i ara mateix són obligatoris els equipaments especials a tot el país.

Des de l'inici de l'episodi han caigut més de 80 centímetres de neu i avui s'esperen que fins al migdia es puguin acumular fins a 20 centímetres més. Per aquest motiu continuen treballant tant les màquines llevaneus del COEX com les dels comuns. Arran d'aquesta nevada el Govern ha decidit anul·lar per aquest dilluns l'esquí escolar, però el centres escolars es mantenen oberts.

El director de Protecció Civil, Francesc Areny, ha explicat que es tracta de gruixos importants i que la prioritat ara mateix és la neteja de les carreteres, sobretot a les entrades a les diferents escoles del país.

El fort vent d'ahir va obligar a tancar les estacions d'esquí amb ràfegues d'entre 70 i 80 quilòmetres i amb una visibilitat molt irregular. El risc d'allaus es troba elevat, és a dir a nivell quatre sobre cinc i segons han informat des de Mobilitat, s'ha restablert la circulació al Túnel d'Envalira després que s'hagi tallat perquè hi ha hagut una allau a la boca del Pas de la Casa. De fet, ahir ja es van fer tirs d'allaus a les Fonts d'Arinsal i a la carretera de Soldeu a Grau Roig.

Aquest temporal manté tancat des d'ahir a la tarda el Port d'Envalira, la CG3 a la cruïlla de Sorteny i la RN22 d'accés a França. Des de Protecció Civil s'ha fet una crida a que tothom que surti a la carretera ho faci amb equipaments especials, ja que ahir es van detectar alguns vehicles que no en portaven, un fet que comporta sancions.

