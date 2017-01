Minguillón no veuria malament el casino al The Cloud

El conseller de Cd’I+Liberals, Jordi Minguillón, no veuria malament que el futur casino s’instal·lés a l’edifici The Cloud.

Minguillón, en declaracions a la SER, defensa que la millor ubicació és el Centre de Congressos, del qual la majoria encara no ha redactat el plec de bases per l’externalització.

Considera que és el lloc adequat al centre de la parròquia i que podria conviure amb els congressos que s’hi puguin celebrar. Diu que quan ell era cònsol, ja va mantenir contactes amb operadors interessats en el Centre de Congressos, a l’espera també que el Govern el liciti. En el cas que la destinació no sigui aquesta i sigui al The Cloud, no hi estaria en contra.

D’altra banda, dubta del balanç tant positiu que feia la majoria demòcrata, ara fa una setmana, del Poblet de Nadal.

Diu que les opinions d’alguns comerciants, sobretot els de la Plaça Guillemó, no són positives, i creu que en el primer any s’ha improvisat.

Finalment, sobre l’acord d’importació de residus signat entre Andorra i Catalunya, Jordi Minguillón, manifesta que s’haurà de ser molt vigilant, però considera incongruent vendre el país com una destinació de turisme de natura i tenir un forn cremant tot el dia.

