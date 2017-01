Joan Pau Miquel surt de la presó

L'exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, ha sortit avui de la presó de la Comella per continuar en situació d'arrest domiciliari i seguiment monitoritzat.

L'alliberament s'ha produït a dos quarts de quatre d'aquesta tarda després que el Tribunal Constitucional hagi decretat el final de la presó provisional en la què Miquel es trobava des de feia quasi dos anys quan se'l va acusar de blanqueig reiterat de capitals a través de BPA.

Segons fonts properes a la causa, el Tribunal de Corts ha ordenat l'alliberament de Miquel en considerar l'Alt Tribunal que se li havia vulnerat el dret a la llibertat.

La resolució del Tribunal Constitucional arribava avui mateix i respon així a la demanda reiterada de la defensa qui considerava desproporcionada la llarga situació de presó preventiva de l'acusat en no haver-hi risc real de fugida, de destrucció de proves o d'alarma social com argumentaven tant la batlle instructora del cas BPA com posteriorment el Tribunal de Corts per mantenir-lo empresonat durant quasi dos anys.

Miquel quedarà doncs en arrest domiciliari i seguiment monitoritzat a l'espera de la celebració del judici.

L'exconseller delegat de BPA, però, ha passat la tarda a la batllia a l'espera que el Tribunal de Corts determinés exactament el control i el seguiment, segons fonts properes al cas consultades per la SER.

La sentència del TC

Pel que fa a la sentència, el Tribunal Constitucional és molt contundent i destaca la desproporcionalitat entre la condemna per blanqueig i el temps de presó provisional que ha passat l'exconseller delegat de BPA a l'espera de judici.

Segons el document, al què ha tingut accés la SER, l'Alt Tribunal assegura que la situació de presó provisional no pot ser superior a la meitat de la pena del què se l'acusa. Miquel, segons el TC, ha acomplert 22 mesos de presó provisional, més de la meitat de la condemna ja que per delicte de blanqueig és d'entre tres i sis anys.

El TC manifesta també que la presó provisional no pot ser "ni l'anticipació del judici ni l'anticipació de la condemna que encara no s'ha imposat" i recorda que és una mesura "excepcional". I considera ja insuficient l'argument de fugida, alarma social o destrucció de proves per mantenir-lo empresonat, instant al Tribunal de Corts a adoptar les mesures oportunes com el bloqueig de comptes o la confiscació de béns per evitar sobretot que pugui escapar.

Comentarios