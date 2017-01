Caos circulatori, talls de vies i tirs d'allaus en la primera nevada important de l'any

La quantitat de neu caiguda durant el temporal ha estat de 180 centímetres al nord del país i ara l'alerta es centra en el descens important de les temperatures perquè es poden formar plaques de gel.

Aquest matí el cap de Govern, Antoni Martí, ha presidit la reunió del gabinet de crisi per l'episodi de nevades que està vivint el Principat i en què s'han superat els gruixos de neu calculats.

El director de Protecció Civil, Francesc Areny, ha explicat que en les darreres 24 hores han caigut 80 centímetres de neu a la cota 2.000 i que les previsions indiquen que al llarg de la tarda les nevades han de remetre, tot i que encara poden caure 20 centímetres. Areny ha alertat que a partir d'aquesta tarda es preveu un descens important de temperatures i que això pot comportar plaques de gel no només a les carreteres sinó a les voravies. I és que en els propers dies els valors poden arribar fins als 15 graus negatius.

Per aquest motiu, el director del COEX, Jordi Garcia, ha explicat que estan treballant per netejar les carreteres i també les voravies per poder tirar sal i evitar el màxim possible les plaques de gel.

El temporal de neu ha comportat retencions de trànsit, aquest matí, sobretot a la sortida d'Encamp i de la Massana. El director adjunt de la Policia, Bruno Lasne, ha insistit en la importància de portar els vehicles equipats amb equipaments especials, ja que n'han detectat alguns que no ho estaven i això comporta sancions.

D’altra banda, el director de Protecció Civil ha dit que el risc d'allaus està al nivell màxim de cinc sobre cinc a la zona nord i de quatre sobre cinc al sud. Pel que a la xarxa viària, algunes carreteres han quedat tallades, com ara el túnel de Puimorent, la carretera de Montaup, els accesos a Arcalís a partir de Sorteny i el port d´Envalira a l´alçada del Refugi. Així mateix, l'accés a França roman també tancat.

Finalment, des del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior, s'ha confirmat que l'esquí escolar també s'ha suspès per demà i que avui han anat a classe el 70% dels alumnes dels tres sistemes educatius. S'ha reforçat el servei de transport escolar, el qual ha patit alguns retards per culpa de la neu.

