Més funcionaris municipals

Té raó el regidor Campillo quan demana que l'ajuntament puga contractar més personal... que la taxa de reposició que Rajoy diu que canviarà perquè les autonomies puguen contractar més gent també arribe als ajuntaments. I és que la norma, com està ara, provoca que tot i que caldria més gent al carrer netejant, l'ajuntament no puga contractar ningú... Solament és un exemple. Ací, en la Ser, hem contat perquè l'ajuntament no pot arribar ni a la tercera part de les famílies pobres que viuen en València, falta gent també. Espere, del govern central, altura de mires... i que no faça política ara que presumeix que la crisi és història.

