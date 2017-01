Pueblos en exclusión digital

Pese a que el acceso a Internet está considerado un servicio básico, al igual que lo es el suministro de agua y luz, hay muchos pueblos y zonas de la provincia de Valencia que se encuentran en exclusión digital: zonas donde no se ha desplegado la infraestructura necesaria para proveer el servicio de Internet de banda ancha fija, y donde la banda ancha móvil no es posible dada la escasa o nula cobertura de telefonía móvil.

En esas condiciones, no solo es dificultosa la utilización del teléfono móvil, lo es también el acceso a Internet bien porque no es posible, bien porque la velocidad es tan exigua que impide un uso razonable de los servicios de Internet. Lo que supone una dificultad y marginación de sus habitantes con respecto al resto de la población, por su dificultad a acceder a los cada vez más habituales servicios disponibles on line: servicios sanitarios, banca on line, trámites con la Administración, compras on line, etc.

Hoy hablamos de esas zonas digitales oscuras en Valencia, con la ayuda de dos invitados: el ingeniero de telecomunicaciones Adolfo Montalvo, y Antonio Muñoz, especialista en cobertura de telefonía móvil.

Comentarios