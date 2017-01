Ximo Puig afirma que no puede ser solo un debate de nombres

El president de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha llamado hoy a los candidatos que, como Patxi López, vayan a concurrir a las primarias del PSOE a "presentar proyectos" y no a pensar que esta es una cita solo para "corretear por los pasillos del poder".

"Si hay personas que quieren acudir a esta cita democrática, adelante, pero esto no es una cita de corretear por los pasillos del poder, hay que hacer algo más serio, que es presentar proyectos", ha aseverado.

El presidente valenciano, que se ha referido a este asunto en la Tribuna Autonómica de El Mundo, ha evitado opinar sobre la candidatura en concreto del exlehendakari Patxi López -solo ha dicho que "no le ha sorprendido"- y ha rechazado abordar el debate sobre el futuro de su partido desde el "ombliguismo", el "nominalismo" y el "maniqueísmo".

Preguntado en reiteradas ocasiones si cree que los militantes del PSC deberían dejar de votar en las primarias del PSOE -algo a lo que López dijo ayer que se "opone radicalmente"-, no se ha pronunciado y ha recordado que el PSOE y el PSC están en proceso de "resolver su vinculación", aunque ha subrayado que él es partidario de "reforzar las relaciones" con el partido hermano.

Ábalos y Perelló siguen apostando por Pedro Sánchez

José Luis Ábalos, secretario general de la provincia de Valencia, y que fue uno de los que votó en contra de que el congreso se celebre en junio, sigue apostando por Pedro Sánchez, porque se presente también a las primarias. Y pide que haya respeto por parte de los demás cuando eso ocurra, como él aunque respeta la decisión de Lopez. Unas declaraciones realizadas este lunes a la Cadena SER.

No obstante y aunque no sabe si López está entre ellos, sí que lamenta que aquellos que en su día asesoraron a Sánchez para que abandonara la secretaría y el escaño a cambio de apoyarle para una posible reelección, ahora no hayan cumplido su promesa.

Ábalos afirma que una vez decidida la fecha del congreso hay que acatarla pero le llama la atención que en el Comité Federal se pudieran solo los votos en contra y se " dedujera" que los votos de todos los demás asistentes, fueran a favor de la fecha planteada por la gestora.

También el ex diputado socialista en el Parlamento Europeo Andrés Perelló, en conversación con la SER afirma que cualquier militante tiene derecho a presentarse, que el partido tiene que acostumbrarse a que haya varios candidatos e insiste en que Pedro Sánchez, también debería dar el paso. Perelló fue otro de los 5 miembros del Comité Federal del PSOE que votó en contra de la propuesta de la gestora de celebrar el congreso los días 17 y 18 de junio. Perelló afirma que López tiene toda la legitimidad para presentarse, pero en su opinión, Sánchez también lo debe hacer, y contaría con su apoyo.

