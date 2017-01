La sombra de Gürtel

Luis Bárcenas, en su esperada declaración en el juicio que se sigue en Madrid por el caso Gürtel, no ha dicho nada que ya no se supiera. Aunque cada vez que habla, los cimientos del PP en la Comunitat se tambalean un poco más. Según el testimonio del extesorero popular, se confirma que el PP valenciano acogió a la trama cuando el grupo liderado por Correa fue apartado de Génova. No importaba nada porque aquí, ya se encargó Francisco Camps de vender la figura de Alvaro Pérez el Bigotes, su amigo del alma, la filial Orange Market que dirigía este genio en tierras valencianas. Así que Génova autorizó esta relación. Cada vez que se reanudan las declaraciones judiciales vuelve la mancha de Gürtel a recordarnos que está ahí. Una pasado que costará mucho olvidar.

