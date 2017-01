La amputación de una pierna a Desiré Vila llega a juicio

La sala de lo penal número 3 acoge desde este lunes el juicio contra el traumatólogo Pedro Larrauri, de la clínica el Castro, quien atendió a la gimnasta Desiré Vila en marzo del 2015 después de que la joven, de apenas 16 años, se hubiese fracturado horas antes la pierna derecha mientras entrenaba y que acabó siendo amputada. Según Larrauri, quien denuncia que no se le ha permitido presentar ni testigos ni peritos para su defensa en la causa, fue en el hospital Povisa, a donde se trasladó tres días más tarde la joven, donde se actuó de manera negligente por parte de un cirujano ya jubilado que optó posteriomente por lavarse las manos y echarle la culpa. La acusación particular pide una pena de 3 años de cárcel y 4 de inhabilitación para el ejercicio de la profesión así como una indemnización de 2 millones de euros para hacer frente a los elevados costes que, entre otras cosas, suponen las prótesis que ahora usa Desiré. La joven que ha estado presente en el juicio necesitó ayuda psicológica a raiz de este caso para poder superar el trauma y tratar de no hundirse anímicamente.

