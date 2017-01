Orden de busca y captura para que los ex directivos de NCG entren en prisión

La Audiencia Nacional ordena detener a los ex directivos de Novacaixagalicia para que cumplan sus condenas por las prejubilaciones millonarias que se concedieron. Los magistrados creen que la gravedad de su actuación en la Caja, que necesitó 9.000 millones de dinero público, merece el cumplimiento efectivo de la pena a pesar de que la condena no excedió de los años. Esta es la primera vez que se acuerda un ingreso en prisión para cumplir condena por el escándalo de las cajas de ahorro. La orden de detención se ha dictado contra José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada, que se prepararon las prejubilaciones ante su inminente salida de la entidad, y de dos cooperadores necesarios: el ex presidente de CaixaNova Julio Fernández Gayoso y el asesor jurídico Ricardo Pradas.

