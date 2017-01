Nico: "El Ciudad Encantada es una gran oportunidad"

Su fichaje por el Liberbank Ciudad Encantada se ha cerrado muy rápido. El martes comenzaron los contactos y tras conseguir la carta de libertad del Atlético Novás, equipo pontevedrés que juega en Primera Nacional, Nico López Rey se comprometía con el equipo conquense hasta final de temporada.

Primeras palabras de Nico López

Asegura sentirse muy contento por su regreso a la Liga ASOBAL, que ya conoce de su paso por el BM Guadalajara, y agradece al Atlético Novás que le hayan facilitado venir a Cuenca. “Quería volver a ASOBAL y estoy muy contento de hacerlo en Cuenca”.

Se define como un jugador dinámico, vertical y con mucho carácter. Afirma que aún no ha hablado con Lidio Jiménez sobre temas deportivos pero no hay prisa “él me conoce, nos hemos enfrentado muchas veces

