El Sporting se hunde sin remedio

El fútbol, señoras y señores, no es cuestión de conjuras, de piñas ni de convicciones. Es una cuestión de fútbol. Claro que ayudan la mentalización, la unión y el ánimo positivo, pero eso no hace milagros. Es de una escasez de miras impresionante pensar que esas son las teclas que se deben tocar para mejorar a un equipo que juega tan mal al fútbol como el Sporting. Un equipo que se aboca al precipicio de la Segunda División sin que nadie le ponga remedio.

FICHA TÉCNICA 2- Sporting: Cuéllar, Douglas (Babin, m.55), Lillo, Amorebieta, Isma López, Sergio Álvarez, Nacho Cases, Carmona, Moi Gómez (Afif, m.45), Carlos Castro (Rubén, m.65) y Borja Viguera. 3.- Eibar: Riesgo (Yoel, m.24), Capa, Dos Santos, Lejeume, Luna, Escalante, Dani García, Pedro León, Adrián (Fran Rico, m.64), Inui (Rubén Peña, m.73) y Enrich. Goles: 0-1, m.3: Adrián de penalti; 1-1, m.9: Carmona; 1-2, m.20: Pedro León; 1-3, m.22: Antonio Luna; 2-3, m.57: Lillo. Árbitro: Fernández Borbalán. Mostró tarjetas amarillas a Amorebieta (m.15), Carmona (m.45) y Babín (m 90) Incidencias: 20.050 espectadores.

El Sporting es un equipo desastroso futbolísticamente. De la actitud no se duda. Al menos no es ese el principal problema. Claro que el equipo salió más intenso ante el Eibar que en otros encuentros. Sólo faltaba. Y claro que hubo un momento en la segunda parte que también le echó ímpetu y ganas. Obvio. Pero un análisis más profundo del juego del equipo deja en evidencia que este equipo no evoluciona.

¿Cómo puede defender tan sumamente mal este Sporting? ¿Cómo son posibles los esperpentos del segundo y el tercer gol del Eibar? ¿Cómo puede seguir siendo titular Amorebieta, que acabó el partido gracias a la benevolencia de Fernández Borbalán, que le perdonó el segundo codazo a un rival solo unos minutos después de mostrarle amarilla por eso mismo?

Y, ¿de qué sirvió esa mejora de la intensidad del equipo? ¿Cuántas veces tiró a puerta? Al menos dos, dirán ustedes, porque esos fueron los goles marcados por los rojiblancos. Sí, el primero llegó en un regalo del portero que aprovechó Carmona y el segundo en un disparo de Nacho Cases desde fuera del área que desvía involuntariamente Lillo.

Alberto Morante / EFE

La del Eibar fue otra oportunidad desaprovechada. Bien es cierto que fue tremendamente injusto el penalti señalado por el inefable Fernández Borbalán a los tres minutos de partido por una lipotimia de Adrián, pero eso quedó equilibrado en el marcador con el gol de Carmona aprovechándose de un resbalón del portero Riesgo.

Superado ese escollo, el Sporting en lugar de crecer empezó a pegarse tiros en los pies. El despeje al medio de Isma López, la parsimonia de Amorebieta y Lillo, la incapacidad de Cuéllar para blocar los balones... Errores de patio de colegio que sirvieron para regalarle dos goles al Eibar.

El gol de Cases sirvió para que el Sporting perdiera por la mínima y llegara con opciones reales de sumar algo. Eso quizás atenuó la sensación de dramatismo. Pero la realidad es tremendamente preocupante. De los equipos de abajo, el gijonés es el único que este fin de semana no sumó. La salvación ya está a cuatro puntos, aunque ateniéndose a lo que repiten desde el vestuario, considerando que el Valencia no es rival, habría que decir que a cinco, que son los que separan del Leganés. No es una distancia abismal, pero ¿cuánto puede tardar en remontar esos cinco puntos un equipo que ha ganado uno de los últimos 17 partidos que ha jugado?

