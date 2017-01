Tana: "Hay que pensar en ganar en casa"

Tana regresaba al once inicial en un escenario de interés mundial como era el Camp Nou, pero estuvo muy lejos del mejor nivel mostrado en partidos anteriores. Reconoce que todos en el equipo “esperábamos mucho más y queríamos mucho más” porque “veníamos con ilusión y ganas”, pero “tiene que salirte un partido perfecto” para poder puntuar. “Intentamos hacer todo lo posible y a lo mejor pudimos haber hecho mucho más, pero son tan buenos que te hacen daño con cualquier cosita", explicó.

Defiende al colectivo puesto que “no creo que ningún jugador tenga miedo cuando juega al fútbol. No se trata de una guerra ni de una pelea; es solo es fútbol. Puedo decir, en nombre de mis compañeros, que nunca salimos asustados y que quisimos hacer lo que hacemos siempre ya que no somos un equipo que sepa encerrarse atrás o salga a defender”.

"Nos ha faltado tener más la pelota, porque no la pudimos tener. Queríamos que nuestro juego se impusiera allí también buscando debatirles la posesión, pero no pudimos porque nos presionaron muy arriba y bien; al final nos ha pasado factura. No es solo cuestión de haberles dado facilidades; son muy buenos y no sabes cómo plantear el partido porque siempre consiguen lo que quieren", pormenorizó el medio.

La derrota fue dura y la más abultada de la presente temporada, pero defendió que “aunque vengas con la máxima ilusión, en este campo se puntúa muy pocas veces. No ha podido ser y hay que seguir adelante", sugirió.

Cuestionado por los ánimos en el vestuario amarillo manifestó que estaba “tocado” porque “queremos puntuar en todos los campos ya que siempre salimos con esa mentalidad”, pero “esta no es nuestra liga”, defendió. “Ahora hay que pensar en ganar en casa, que es lo que debemos hacer para olvidar esto" finalizó el habilidoso media punta, que de un tiempo a esta parte ha perdido su condición de titular indiscutible para Setién.

