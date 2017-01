Un concejal de ALPA -NC, expulsado del gobierno de Agaete

Javier Gil, de Alternativa Ciudadana por Agaete-Nueva Canarias (ALPA-NC), ha sido expulsado por su propio partido del gobierno del Ayuntamiento de Agaete. Un consistorio en el que gobierna PSOE y ALPA-NC con un pacto que dejó en la oposición al PP.

El que fuera hasta el pasado jueves concejal de Cultura reconoce que a estas alturas no sabe muy bien por qué se le ha abierto un expediente disciplinario, aunque apunta a que el detonante pudo ser su posición contraria a la matanza de cabras salvajes realizada por el Cabildo de Gran Canaria. "Me abstuve con una moción por ideario junto a Carlos Álamo (portavoz del grupo municipal ALPA-NC en el Ayuntamiento de Agaete), pero es curioso que se me abra el expediente a mí y a él no", apunta el exconcejal que previsiblemente se quedará como concejal no adscrito en el consistorio.

Por su parte, Carlos Álamo, que también era primer teniente de alcalde, ha decidido renunciar a su cargo en solidaridad con su compañero. Javier Gil afirma además que cree que "son intereses personales del Cabildo de la isla desde un sector del partido en Agaete que por envidias y por celos" le han hecho esta persecución.

Ahora, el alcalde del municipio, Juan Ramón Martín, se enfrenta a un gobierno en minoría con esta destitución de Gil y la renuncia de Álamo.

Comentarios