Toribio: “Para salir de abajo necesitamos más”

Acaba la primera vuelta la AD Alcorcón y lo hace sin sumar tres puntos fuera de casa. Los de Julio Velázquez volvieron a perder lejos de Santo Domingo contra el Lugo y con un gol de Pedraza. Eso sí mostrando mejor imagen en este último partido contra el Lugo. Una mejora en el juego y mayor capacidad de generar ocasiones que no recibió frutos. El Alcorcón vuelve a caer en el este caso en el Anxo Carro de Lugo con gol de Pedraza. Momento también de hacer balance. Una primera vuelta marcada por una mala planificación y un cambio de entrenador. Los alfareros han estado coqueteando con el descenso durante toda la temporada. Como bálsamos la Copa del Rey y el pase a cuartos y la mejora en el juego y en la imagen desde la llegada de Velázquez. Con Toribio hemos charlado de todos estos temas “La verdad es que el equipo ha ido de menos a más y con los cambios hemos ido progresando. Para salir de la zona de abajo necesitamos más y la primera vuelta ha sido muy irregular.”

Fuera de casa para Toribio el Alcorcón “está trabajando muy bien en encuentros como contra el Rayo Vallecano. Las que hemos tenido no entran parece que abajo el fútbol no te corresponde con lo que haces pero el equipo está dando la cara y antes o después las cosas saldrán.” Y respecto a los factores a mejorar “Tenemos ocasiones no entran y si nos hacen una nos cuesta mucho remontar. A nosotros y a todos. Fuera de casa nos cuesta y la dinámica no es positiva y todo se nos hace cuesta arriba” El Alcorcón es además el equipo con la pólvora más mojada “Tenemos al mejor delantero de la categoría pero el gol no solamente es su responsabilidad. Está haciendo un trabajo enorme pero los goles son de todos.” Toribio nos hablaba de la jugada del gol “un pase atrás y yo voy forzado en el control y voy escorado y sin ver al delantero y se dio todo para que fuera en carrera, su pierna buena, marcara…” Y en Ser Deportivos hablábamos del estado de ánimo “El equipo se repone bien. Tenemos muy buen vestuario, gente trabajadora…. Hoy mismo hemos hablado entre los compañeros del partido. El Míster está con nosotros y la afición y somos un bloque. Al final tanto trabajo nos tienen que salir los resultados.”

Muy buenas palabras para Julio Velázquez y su cuerpo técnico “Han supuesto un cambio radical. Un salto de calidad para nosotros y para el club. Ha dado un vuelco. Yo ya lo conocía de otras etapas de mi carrera. Ha cambiado hábitos y ha profesionalizado el equipo.” Y la Copa surgió en la entrevista “Es un anexo. Estamos por nuestros méritos y es otra historia. Lo importante es que la plantilla sabe que lo fundamental es la Liga. Es nuestra prioridad. Contra el Alavés tenemos que tener claro que es una eliminatoria de 180 minutos y que debemos de tener paciencia. Situación difícil del Alcorcón tras los primeros 21 partidos de la temporada

