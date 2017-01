Lolo Pavón: “Ahora somos más compactos y nos crean menos peligro”

Regularidad es esa palabra tan buscada y no siempre encontrada en el mundo del fútbol. El oscuro objeto del deseo de entrenadores y jugadores. Al Fuenlabrada le ha costado casi una vuelta entera pero ya son cinco las jornadas que no ha perdido el Fuenlabrada en Liga de forma consecutiva. Una situación que deja a los de Antonio Calderón más cerca del play off que del descenso. A tres puntos de la zona noble de la tabla. Esta tarde En Ser Deportivos Madrid Oeste hemos estado con Lolo Pavón. El defensa azulón ha disputado 1800 minutos en lo que va de Liga “La verdad es que estoy manteniendo el nivel de competición. Estoy jugando todos los partidos y todos los minutos y estoy contento con mi situación dentro del club. Ahora que me respeten las lesiones.”

Pavón hablaba del crecimiento del equipo “Son ya cinco jornadas sin perder y el equipo está encontrando la forma de jugar. Los registros tienen más orden y está el equipo más conectado. Pensamos en hacerlo bien en cada partido y ganar cada partido y luego ver donde podemos estar” Analizábamos los cambios tácticos de jugar con tres centrales “para mí es nuevo. Es la primera vez que jugo con tres centrales. Con este sistema nos crean muy pocas ocasiones.” Uno de los grandes problemas del Fuenla desde el arranque era la falta de contundencia en ambas áreas “La primera parte de la Liga sufrimos mucho. Ahora hemos mejorado. Estamos más ordenados y nos crean menos. Somos más compactos.”

Sin embargo en el minuto cuatro de partido el Logroñés hizo el primero en los primeros cinco minutos “Es cierto que los primeros minutos ellos salieron bastante fuertes. Tienen altura y por bandas son rápidos. Nos crearon varias ocasiones seguidas pero poco a poco nos hicimos con la posesión y con el partido.” El punto deja buen sabor de boca “Nos fuimos con buenas sensaciones. Ahora hay que hacerlos bueno si ganamos al Sanse este domingo.” Lolo tiene muy claro que el Fernando Torres debe ser un fortín “Aquí se tienen que escapar muy pocos puntos.” El Fuenlabrada es noveno a tres puntos del play off.

