Tropiezo y tirón de orejas

El Getafe C.F. (3º, 35 puntos) salvó un punto (1-1) en la visita del R.C.D. Mallorca (17º, 23 puntos) que se adelantó en el marcador y al que solo pudo empatar con un gol de penalti en la recta final del encuentro. El técnico azulón, Pepe Bordalás, daba un pequeño tirón de orejas a los suyos y les reclamaba “salir más enchufados”.

Los mallorquines salieron con la lección bien aprendida, ante un Getafe, tal vez, confiado por los buenos resultados de las últimas jornadas. Pero si algo nos está enseñando esta temporada en Liga 1,2,3 es que la igualdad es máxima entre los equipos y que cualquiera puede ganarle a cualquiera.

Bordalás hacía público todo esto con sus palabras tras el empate. “Si en esta categoría no sales al 200% pues pasa esto. No hemos tenido ritmo de partido, nos hemos contagiado, y cuando uno se adelanta tiene mucho a su favor”. Daba un ligero tirón de orejas a los jugadores: “Tenemos que salir más enchufados. No hemos entendido el partido, y tampoco hemos tenido fortuna de cara al gol. Quizás por ocasiones debíamos haber ganado, pero no por juego”.

El goleador Molina también se lamentaba del tropiezo. “Tengo la sensación de haber perdido dos puntos, no ganado uno”.

