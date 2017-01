El Hermanamiento con Alba sigue sin contenido

La actividad que debía generar el Hermanamiento con la región de Alba con la trufa como vínculo no es tan inmediata ni tan intensa como se anunció al firmarse el pasado mes de octubre. Todavía no se ha avanzado nada y de momento el único movimiento destacado es la invitación que se ha girado a los representantes de las instituciones de Alba para que visiten Abejar coincidiendo con la feria de la trufa que se celebrará el próximo mes de febrero. “Hemos cursado una invitación, será a mediados de febrero y esperamos contar con algún representante de Alba”, ha explicado el Presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey, la principal impulsora del hermanamiento.

Aunque uno de los primeros objetivos era que una delegación soriana realizase un viaje al Piamonte para conocer de primera mano cómo se rentabiliza la trufa en esta región italiana, el viaje tendrá que esperar a finales de este año. Luis Rey ha explicado que se pretende conocer “cómo funcionan a todos los niveles, gestión del producto, gastronómicamente, pero tendremos que hacerlos a finales de este año porque las ferias que se hacen son a finales de año”.

La firma de este hermanamiento el pasado mes de octubre en el marco de “Soria Gastronómica” estuvo impulsada por la Junta de Castilla y León, pero cuenta con el consenso de todas las instituciones y entidades sorianas que se han planteado como objetivo impulsar y promocionar la trufa por todo el mundo.

Aunque tres meses después no se ha avanzado nada, el hermanamiento entre Soria y Alba se planteó no sólo como un protocolo honorífico, sino como un acuerdo lleno de contenido para impulsar de manera definitiva la trufa. Contemplaba varios programas para potenciar el valor de la trufa y el aprovechamiento micológico con criterios de calidad y vías de comercialización, aunque de momento no se han dado a conocer.

