Onésimo: “Esos 15 minutos de la segunda parte me dejan preocupado y enfadado”

La Jornada 21.ª, al final, ha sido una más sin trascendencia en la clasificación incluso con buenas noticias por los pinchazos de 4 de los equipos de arriba. Pero el empate del Toledo en Sestao no es satisfactorio y deja síntomas que parecían superados.

El Toledo, con la novedad de Villa en la titularidad, no consiguió armar su ataque hasta pasada la media hora avisando primero Owusu y marcando de cabeza Lolo Plá después. Ya ocurrió en San Sebastián de los Reyes, en Leioa y en Amorebieta que los de Onésimo encajan muy pronto tras la reanudación: "Cuando te vas del partido 15 minutos en esta categoría tan igualada olvídate [...] Hemos salido dormidos, sin ningún tipo de... no quiero decir palabras que me pueda arrepentir, sí estoy muy enfadado".

El Sestao empató por mediación de Santamaría y se pudo poner por delante en un penalti que detuvo Pablo Alcolea. Poco a poco los vizcaínos se echaron atrás y el Toledo dominó pero sin claridad en los últimos metros pese al debut de Canario que entró a jugar media hora larga: "Con los cambios hemos vuelto a ser mejores, hemos ido a ganar, arriesgamos mucho". Aquí la rueda de prensa del técnico del Toledo.

Comentarios