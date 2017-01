La industria alavesa busca trabajadores especializados

En ‘Hoy por Hoy Vitoria analizamos la demanda del mercado laboral alavés. Para ello charlamos con Yoana Arambalza, responsable del área de formación de SEA- Empresarios alavesas; Xabi Sancho, director de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz y José Ignacio Ocariz, responsable de FP en el Campus Egibide- Arriaga. Escúchalo aquí.

“Hay veces que no podemos atender la demanda de las empresas; no tenemos en la bolsa de empleo suficiente para atenderla”. Es la realidad que describe Ignacio Ocáriz, responsable de FP en el Campus Egibide-Arriaga. La demanda de las empresas alavesas de personas con este tipo de cualificación no ha dejado de crecer en los últimos dos años y se incrementa aún más en el caso de los titulados de FP superiores y vinculados con el sector industrial. “Fabricación mecánica, mantenimiento industrial o robótica” son algunas de las ramas más demandadas según Ocáriz.

La industria alavesa reclama trabajadores en este ámbito también en lo relativo a las ingenierías. Desde la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, que maneja su propia bolsa de trabajo, reconocen que son pocos los estudiantes que no consiguen un empleo. “El pasado año, cuando llamamos a los estudiantes que habían acabado sus estudios a los pocos meses de terminar, tan sólo cinco no estaban ni trabajando ni estudiando”, señala Xabi Sancho, director de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz.

Tendencias que refrenda SEA- empresarios alaveses. La patronal, que maneja su propia bolsa de trabajo, reconoce que hay puestos en la industria que cuesta cubrir. Desde la puesta en marcha de este servicio, que pone en contacto a empresas con trabajadores, han conseguido que se formalicen 150 contratos.

Comentarios