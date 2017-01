En Sevilla se dan a conocer las últimas tendencias en moda flamenca, en la pasarela We Love Flamenco, que cumple ya cinco ediciones. No hay patrón ni tejido que se repita, no hay color ni volante que marque la tendencia. Son muchas las propuestas que están planteando los diseñadores en esta cita que se desarrolla en el Salón Real en el Hotel Alfonso XIII, hasta el próximo martes.

Comentarios