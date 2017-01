El frío que viene

La ola de frío que se nos viene encima traerá consigo un descenso muy acusado de las temperaturas. En zonas de la montaña asturiana llegarán a alcanzarse los 10º C bajo cero en la madrugada del jueves, cuando la cota de nieve provincial descenderá hasta el nivel del mar, aunque con muy pocas posibilidades de precipitación. Las heladas serán intensas en toda la región, excepto en la franja litoral. Esta situación se va a mantener durante el fin de semana y después notaremos una sensible recuperación de las temperaturas máximas. Se trata de un escenario poco frecuente, pero no excepcional. Nos lo cuenta el delegado en Asturias de la Agencia estatal de Meteorología, Manuel Antonio Mora.

También nos hemos ocupado en Asturias Hoy por Hoy en conocer el dispositivo que se pone en marcha ante estas circunstancias en el Ayuntamiento de Oviedo. Hemos hablado con el concejal de seguridad ciudadana, Ricardo Fernández. Nos habla de las acciones encaminadas a mantener la seguridad en las calles y de las que se disponen para atender a las personas sin hogar, en un plan en el que colaboran con el consistorio los voluntarios de Cruz Roja Española.

