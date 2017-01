Manifestació de policies a Barcelona

Una plataforma formada per 12 sindicats de policies de tots els cossos i vigilància duanera es manifestaran aquesta tarda pel centre de Barcelona per reclamar respecte per la seva feina. És una mobilització polèmica perquè el cartell critica membres de la CUP a qui assenyalen com un dels motius de la protesta. En el manifest però no en diuen res. Només demanen que no es polititzi la policia i que els partits no la facin servir com a arma per treure'n rèdit electoral. "Demanem respecte per la nostra tasca com a policies, despolitització dels nostres col·lectius per part de totes les formacions polítiques i que no siguin usades les nostres actuacions com a arma llancívola", conclou el manifest de la protesta.

Policies Locals, Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Ertzaintza, Policia Foral de Navarra i membres de Vigilància Duanera es barrejaran a partir de dos quarts de 6 de la tarda a la plaça Universitat de Barcelona per reclamar dignitat policial. Sota el lema, "Ja n'hi ha prou" critiquen el que anomenen assetjament d'alguns membres de la CUP, especialment contra la Guàrdia Urbana, i també casos en què consideren que l'administració els ha deixat a l'estacada en comptes de defensar-los, o situacions en què diuen "té menys pena agredir un policia que saltar-se un semàfor en vermell o aparcar malament", recorda un dels portaveus de la plataforma, del Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) David Miquel. Assegura que es mobilitzaran de paisà -la policia té prohibit fer servir l'uniforme- i que ho faran amb aquest sentiment: "Estem més sols que la una al carrer, quan estem en l'exercici de les nostres funcions si hi ha després qualsevol problemàtica de la nostra tasca diària no trobem suport jurídic, ni institucional. No és només per la CUP, que també, però va més enllà de la CUP. És per acció i per omissió".

En el manifest de la protesta hi ha 6 punts en els quals també reclamen més eines com pistoles elèctriques, que s'evitin o es minimitzin els suïcidis i altres trastorns dins de la policia, que s'elimini la doble pena per la via administrativa que recau als agents condemnats per via judicial o que inhabilitació especial es limiti a la duració de la pena i sense la pèrdua de la condició de policies.

La protesta policial havia de ser inicialment una concentració. Al final es manifestaran fins a la plaça Sant Jaume on tenen previst arribar cap a les 8 de la tarda. Hi haurà vigilància pròpia dels organitzadors i també extraordinària dels Mossos i Guàrdia Urbana com en qualsevol mobilització però accentuada en aquest cas per ser policies i en nivell 4 d'alerta antiterrorista. La seguretat és el motiu que han defensat el Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) i el CSIF per desvincular-se de la protesta aquesta tarda.

Comentarios