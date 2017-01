Herrera sobre el carbón: 'He pedido al Gobierno que nos diga la verdad'

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera ha pedido al Gobierno que defina un modelo energético en el que aparezca bien definido el papel de carbón autóctono dentro de la VI Conferencia de Presidentes.

'Es muy importante que no se produzca el disparate que ha ocurrido durante los últimos 3 años' ha insistido Herrera en relación a la reserva energética del 7'5 % para el carbón en el mix energético de 2013 que, cómo ha remarcado, 'no se ha podido cumplir durante muchos meses porque no se ha producido carbón, ni tampoco se ha quemado'.

Actualmente, la realidad es completamente diferente ya que 'las centrales térmicas queman carbón en las cuencas' lo que indica para el presidente que es necesario cubrir esa reserva.

Herrera asegura que ha pedido al Gobierno, en nombre de Asturias y de Castilla y León, 'que defina el mapa energético y nos diga a todos la verdad' ha señalado el presidente quien considera que son necesarias las respuestas cómo 'si hay futuro para las cuencas, para el carbón, si lo hay en qué porcentaje y, si en el que no haya futuro, hablar de alternativas'.

Herrera ha insistido en que es una petición realizada de la mano del Principado de Asturias dadas las necesidades conjuntas de ambas comunidades en esta materia.

