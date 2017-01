Otros lehendakaris sí estuvieron

Hoy se reune por sexta vez la Conferencia de Presidentes y allí no estará Iñigo Urkullu porque el Gobierno sostiene que "es momento de reactivar la relación bilateral, la que tiene sentido con nuestro singular autogobierno".

Hay un antecedente de esta ausencia. En 1994, Ardanza no participó en el debate sobre el estado de las autonomías del Senado. Pero se trataba de un foto distinto. En el caso de la Conferencia de Presidentes, desde su creación, en octubre de 2004 por Zapatero, esta será la primera vez que no acuda un lehendakari. Patxi López y Juan José Ibarretxe no faltaron a ninguna cita. A Ibarretxe le costó decidirse, pero, al final, acudió "por sentido de respeto y responsabilidad institucional". Se convirtió en el primer dirigente vasco que tomaba la palabra en un foro multilateral español, cosa que aprovechó para pedir respeto a las decisiones del pueblo vasco. Eran los momentos de mayor tensión histórica entre Madrid y Vitoria. Acababa de remitir al Congreso su Plan.

Eran tiempos distintos. Ahora, Urkullu, hombre con gran respeto a las instituciones, se encomienda al tú a tú con Rajoy. Esa ha sido su elección.

