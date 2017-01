Iturraspe: "El juego es mejorable, pero estamos donde queríamos"

Ander Iturraspe reconoce que el partido de Leganés no fue bueno: "No nos pueden hacer tantas ocasiones tan claras. Se te quedan en manos a mano con facilidad, se vienen arriba... No supimos darle la vuelta y hacemos autocrítica. Hay que mejorar y lo haremos contra el Atlético".

Sin embargo, los números dan, para el de Abadiño, una mejor visión del equipo: "La situación es en la que queríamos estar. ¿Que el juego es mejorable? Todo lo es. En Europa estamos en la siguiente ronda, en Copa nos elimina el Barça compitiendo hasta el final... Hay que hacer la crítica justa", señala.

En el aspecto personal, reconoce que no ha contado con la confianza del entrenador en los últimos meses, pero no se trata, según él, de ningún motivo concreto: "El míster tiene variantes para elegir y hay momentos en que ha optado por otros jugadores. A pelear, a apretar todos y, cuando toca, a hacerlo lo mejor posible para seguir entrando", asegura.

EL GRUPO VE "MUY BIEN" A YERAY

Este martes, sin embargo, la gran novedad en el entrenamiento rojiblanco ha sido la incorporación al grupo de Yeray Álvarez. Y sobre ello ha mostrado Iturraspe, al igual que el resto del grupo, su alegría: "Verle en los rondos, en el vestuario, con normalidad absoluta genera satisfacción y tranquilidad. Es una situación difícil en la que ha estado y estamos muy contentos de tenerle ya con nosotros".

Es más, Iturraspe ni tan siquiera ha descartado que el central pueda reaparecer esta misma semana ante el Atlético de Madrid: "Hombre, no sé... Yeray es un animal, pero no lo sé, es una pregunta para el míster. Yo le veo bien", ha zanjado.

