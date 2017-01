Categorías inferiores

Alberto Toril, joven delantero centro cedido por el Mallorca al Sestao River, que cambió de equipo y se enroló en el Arenas, donde marcó el sábado en su debut ante el Rayo Majadahonda, y Aitor Villar, veloz y talentoso extremo del Bermeo, con pasado en el Basconia de los Kepa, Laporte o Sabin Merino, se asomaron por Radio Bilbao.

A sus 19 años, Toril pisó por primera vez Euskadi en el mes de julio para vivir junto a Rodri en Sestao. Con 1’86 de altura, se trata de un delantero centro a la antigua usanza. “De ahí arriba no me puedo mover porque me pierdo”, subraya sincero. Su representante le comentó, estando en la pretemporada del Mallorca B, si quería salir de Palma. “Tenía el Sestao y alguna oferta más y me informé que era un gran club, con una buena afición y para aquí que vine”, rememora.

Siete partidos titular de verdinegro y, aunque cumplió con decoro, le faltaba el dichoso gol: “Un delantero si no mete goles… está fuera”, explica. Y cambió al Arenas sobre la marcha porque no iba “a tener muchos minutos". Piénsatelo y esta tarde me dices algo, le comentó su agente de nuevo. Y no tuvo dudas. Ya en Gobela fue llegar y besar el Santo. En un córner que peina Aitor Ramos, Toril se va al segundo palo a “ver si cae el balón” y lo cuela en la red. “Me encantó porque hacía mucho tiempo que no marcaba”, se sincera.

En el Sestao, matiza, se mascaba “la tensión” de estar abajo. Ahora se ve más relajado en la zona templada con el Arenas. “Me he encontrado una gran plantilla, estoy muy a gusto”, señala Toril, amante del juego de Fernando Torres.

Por su parte Aitor Villar, de 25 años, el ‘Pedrito’ del fútbol vizcaíno, se sale en un Bermeo a rebufo de la zona noble, amparado en su pasado por Lezama. Fue campeón de España Juvenil y fue coincidiendo con los Guillermo, Eguaras, Morán o Guarrotxena, todo ellos en Segunda División.

Una lesión de hombro le detuvo seis meses y le impidió su salto rápido a un Bilbao Athletic en el que debutó con Luis de la Fuente ante Osasuna B junto a Álvaro Peña: “Fue mala suerte en ese momento. Me quedé otro año en Tercera con el Basconia y al final de temporada me dijeron que era mejor que buscara por otro lado”.

Recaló en el Barakaldo, donde jugó bastante, -“sobre todo fuera de casa”- apunta, de la mano de Zurimendi. Después Zamudio, Zalla y Bermeo. “Hay que seguir mejorando. Si no he podido conseguir lo que quería en Segunda B lo que no iba a hacer era desmotivarme. Ahora en Tercera debo seguir mejorando en el campo y con goles”, lanza Villar, que además es preparador físico del Juvenil del Leioa, además de entrenador del Alevín, y coordinador en Asti Leku.

En el Bermeo vuelven a rozar la campanada: “Somos un grupo muy ambicioso, queremos llegar al playoff y disfrutarlo, no lo he jugado nunca y quiero vivir esa experiencia”. Alerta que “tenemos al Portu a tiro y a la Cultu también la podemos alcanzar”, presagia lanzado a la liguilla de ascenso a Segunda B.

Su entrenador, Toño Vadillo, considera Villar, “ha hecho una plantilla increíble y cómo Toño es capaz de convencer. Ya el año pasado quedaron segundos”. Le convenció de inmediato para subir diariamente Altube y completar un coche desde Santurtzi con los Mario Sánchez, Cabanas y Zatón. “Hacer un grupo que te da la vida”, explica Villar.

