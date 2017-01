Aurora Martínez: "La mujer puede tener su papel en el carnaval de muchas maneras"

Nueva tertulia carnavalesca antes de que arranque el próximo COAC. Esta vez la mesa de SERxCuatro la componían el antiguo presidente y vocal del jurado Antonio Fernández Repeto. Aurora Martínez, que formó parte del jurado de chirigotas y cuartetos del pasado carnaval y Antonio Procopio, corista y miembro del Patronato.

Los integrantes de esta interesante tertulia debatieron sobre muchos temas que afectarán a este concurso y a los venideros.

Así Antonio Fernández Repeto valoró de forma positiva que las sesiones de preliminares sean más cortas en esta edición. "Me gustan los espectáculos que rondan las dos horas de duración. Creo que más de dos horas ya cuesta aguantarlos. El concurso ganará en su desarrollo".

Por su parte, Procopio, que como miembro del Patronato voto para que muchos de las propuestas del futuro Patronato estén vigentes en este concurso, reconoció que "se está haciendo lo que quiere la mayoría, eso es democracia", dijo uno de los personajes más criticados en el pasado concurso. "Me han criticado porque no me conocían. Muchos de esos me han conocido, han visto cómo pienso y han visto que se han equivocado", decía.

Por su parte Aurora Martínez defendió y reivindicó el papel de la mujer en la fiesta. "Las mujeres pueden tener su papel en el carnaval de muchas maneras", dijo a la vez que defendió a la figura de las ninfas.

Comentarios