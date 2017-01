Orden de búsqueda y captura para un padre por pegar una paliza a su bebé de dos años

La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha dictado una orden de búsqueda y captura e ingreso en prisión, hasta que se celebre el juicio, de un hombre acusado de haber agredido de gravedad a su bebé de dos años de una paliza y para el que la Fiscalía pide 15 años de cárcel. Los hechos ocurrieron en enero de hace cuatro años en Vinaròs, cuando el progenitor después de que el progenitor se quedara a su cuidado tras pasar toda la noche de fiesta.

La primera sesión del juicio por estos hechos debería de haberse celebrado este martes. Sin embargo, el procesado no ha acudido debido a que, según ha informado su abogado, se encontraba enfermo, por lo que se ha suspendido la vista. Tampoco han acudido los testigos, ya que, dos de ellos no han sido localizados, tres no han comparecido y otro está de viaje, tal y como ha explicado el mismo letrado.

Ésta es la segunda incomparecencia del acusado, que tampoco se presentó en el señalamiento anterior, fijado para el 24 y 25 de marzo de 2016. En aquel momento, la sala ya aplazó el procedimiento y lo volvió a señalar para esta jornada.

La madre del menor y hasta entonces pareja del acusado también está implicada en esta causa acusada de haber dejado al niño al cuidado del procesado a sabiendas de los antecedentes de malos tratos. A pesar de que ella sí que ha acudido a la Audiencia Provincial, el juicio no ha podido seguir adelante.

Los hechos se remontan a la mañana del 18 de enero de 2013 cuando, según recoge el escrito de la acusación de la Fiscalía, el padre se quedó al cuidado del menor "después de estar toda la noche de fiesta y sin merma de sus facultades mentales" en el domicilio de Vinaròs de su pareja en ese momento y madre del niño, le "propinó una brutal paliza" a su hijo "con ánimo de acabar con la vida" del mismo.

Según el relato fiscal, el procesado llegó a "arrancarle mechones de pelo", le dio golpes y mordiscos y dejó "manchas de sangre por las paredes". Como consecuencia, el menor sufrió graves lesiones. Entre ellas, un traumatismo craneoencefálico con perdida de conocimiento que le llevó a estar ingresado durante 14 días. De hecho, según el escrito de Fiscalía, "de no haber recibido asistencia médica inmediata hubieran podido ocasionarle la muerte".

Ante esta situación, la procesada y madre del menor pidió socorro. Sin embargo, la fiscal considera que la acusada tenía conocimiento de los antecedentes de malos tratos del progenitor ya que se habían producido "episodios violentos anteriormente". De hecho, la representante del ministerio público defiende que el día 13 de ese mismo mes, el acusado había agredido al menor y el día 17 se interpuso una denuncia cuando la directora del colegio sospechó de la existencia de maltrato.

Por ello, Fiscalía pide, en total, 15 años de ingreso en prisión para el acusado por los delitos de asesinato intentado con alevosía y de maltrato. Para la acusada reclama seis años por delitos de lesiones y maltrato. El fiscal también reclama a los progenitores el pago de una indemnización a la víctima de 8.000 euros.

